ЗМІ: перша леді України також не поїде на конференцію до Гданська

Перша леді України Олена Зеленська нібито також не поїде до Гданська на Конференцію з відновлення України після того, як туди на тлі скандалу з відкликанням польської нагороди вирішив не їхати президент Володимир Зеленський.

Про це з посиланням на свою інформацію повідомляє Radio ZET, пише "Європейська правда".

Олена Зеленська нібито скасувала поїздку до Польщі на Конференцію з відновлення України слідом за Володимиром Зеленським.

У четвер вона мала виступати з лекцією в Університеті Гданська. За даними Radio ZET, вранці у середу університет отримав повідомлення про те, що візит Зеленської скасовується.

Нагадаємо, 23 червня стало відомо, що українську делегацію у Гданську очолюватиме прем’єрка Юлія Свириденко, а президент Володимир Зеленський до Польщі не поїде.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Конференція з відновлення України виконає свою роботу незалежно від складу української делегації.

"ЄвроПравда" у своїй редакційній статті радила президенту їхати до Гданська попри кризу задля збереження дружніх стосунків з польським урядом.