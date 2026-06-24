Польська міністерка розкритикувала Зеленського за рішення не їхати до Гданська

Міністерка фондів та регіональної політики Польщі Катажина Пелчинська-Наленч вважає, що президент Володимир Зеленський вчинив помилку, ухваливши рішення не їхати на Конференцію з відбудови України у Гданську.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Голову партії "Польща 2050" та міністерку в уряді Дональда Туска запитали про оцінку рішення президента України Володимира Зеленського, який не приїде до Гданська на організовану Польщею та Україною Конференцію з відновлення України.

"Президент робить величезну помилку, адже саме сьогодні Україна потребує коштів на відбудову. Він сам собі стріляє в ногу – це чергова помилка після попередніх, коли, абсолютно спотворюючи історичну правду, він прославляє угруповання, яке – так, колись боролося проти радянської влади, але насамперед було злочинним угрупованням, що вчиняло геноцид проти поляків", – сказала Пелчинська-Наленч.

На запитання, чи, відмовляючись від участі в конференції, на яку Зеленський разом із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском запрошували учасників, президент України виставляє польського прем’єра на посміховисько, Пелчинська-Наленч відповіла: "Перш за все, він виставляє – не на посміховисько, а просто підставляє тих, кого особисто запросив, а запросив він тому, що Україні потрібні гроші, інвестиції та авторитет, щоб хтось захотів там інвестувати. Це надзвичайно несерйозно"

Пелчинська-Наленч підкреслила, що була проти позбавлення президента України ордена Білого Орла. "Те, що зробив Зеленський, – це скандал, і ми маємо право та повинні про це сказати. Але реалізація цього не повинна відбуватися за рахунок нашої найвищої нагороди", – сказала вона.

Водночас вона наголосила, що нинішня ситуація вимагає прагматизму. "Незважаючи на ці величезні емоції – цілком виправдані, незважаючи на обурення поведінкою президента Зеленського, пам’ятаймо, де лежить найбільша проблема – це Росія, там ворог, там велика небезпека", – сказала Пелчинська-Наленч, яка була послом Польщі в Росії.

Варто зазначити, що міністр-координатор з питань спецслужб Польщі Томаш Семоняк вважає правильним рішення президента Володимира Зеленського не їхати на Конференцію з відновлення України у Гданську.

Нагадаємо, 23 червня стало відомо, що українську делегацію у Гданську очолюватиме прем’єрка Юлія Свириденко, а президент Володимир Зеленський до Польщі не поїде.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Конференція з відновлення України виконає свою роботу незалежно від складу української делегації.