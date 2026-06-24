В МИД заявили, что Сибига также не едет в Гданьск, и объяснили решение

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что глава ведомства Андрей Сибига не будет присутствовать на Конференции по восстановлению Украины в польском Гданьске.

Об этом сообщил представитель МИД в ответ на вопрос "Европейской правды".

В МИД отметили, что нынешние мероприятия Конференции по восстановлению (URC), которая вскоре начнется в Гданьске, "не требуют обязательного личного присутствия министра иностранных дел, так же как с польской стороны акцент не на министре иностранных дел и дипломатической составляющей, а на правительственном, экономическом, безопасности, инфраструктурном, гуманитарном, бизнес и других измерениях, которым посвящена Конференция".

В то же время, отметили в ведомстве, МИД и украинские дипломаты будут активно привлечены к этому мероприятию – так же, как были привлечены к подготовке мероприятий, соглашений и переговоров в ее рамках.

"Проделана большая работа, и мы рассчитываем на серьезные плоды. В этом году украинская сторона участвует в мероприятии на самом высоком правительственном уровне, при лидерстве премьер-министра Юлии Свириденко. Наша цель – избежать ненужной политизации этого международного мероприятия, сфокусироваться на прагматике и конкретных решениях в поддержку Украины и украинцев в условиях, когда это особенно необходимо, на пятом году полномасштабной агрессии РФ", – пояснили в Министерстве иностранных дел.

"Убеждены, что нынешняя конференция принесет существенные конкретные результаты для наших людей и, несмотря на все, станет историей успеха для Украины, Польши и десятков международных партнеров из правительственного и неправительственного секторов, которые принимают в ней участие. Спасибо польской стороне за качественную соорганизацию мероприятия", – добавляют в комментарии.

Также, по данным "ЕП", министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не придет на встречу YES, где его дискуссия с Сибигой должна была стать одним из ключевых элементов.

Напомним, 23 июня стало известно, что украинскую делегацию в Гданьске будет возглавлять премьер Юлия Свириденко, а президент Владимир Зеленский не поедет в Польшу на фоне скандала с отзывом врученной ему польской награды из-за наименования украинского подразделения в честь УПА.

Польские СМИ сообщили, что первая леди Елена Зеленская также не едет в Гданьск.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Конференция по восстановлению Украины выполнит свою работу независимо от состава украинской делегации.

От других польских чиновников звучат разные оценки решения украинского президента.

"ЕвроПравда" в своей редакционной статье советовала президенту ехать в Гданьск несмотря на кризис для сохранения дружеских отношений с польским правительством.