Голови МЗС України і Польщі зустрінуться на публічній дискусії YES у розпал суперечки країн

24 червня, напередодні Конференції з питань відновлення України (URC), у Гданську відбудеться публічна подія, що збере разом посадовців України, Польщі та ЄС.

Про це "Європейській правді" повідомили у фонді Віктора Пінчука, що є організатором YES Dinner Discussion.

Подія, що цього року відбудеться перед початком URC та пройде у відкритому форматі, має назву "Що потрібно Україні зараз", і її темами є довгострокові зобов’язання щодо підтримки України після завершення війни, що дозволять забезпечити справедливий і тривалий мир.

Дискусія примітна тим, що вона стане майданчиком для першого діалогу міністрів закордонних справ України та Польщі, Андрія Сибіги і Радослава Сікорського, після початку гострої фази історичної суперечки двох країн, яку запустило рішення президента Володимира Зеленського присвоїти одному з підрозділів ССО найменування на честь Героїв УПА.

Обидва міністри підтвердили свою участь у події.

Також серед спікерів дискусії очікуються єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, віцепрем’єр Тарас Качка, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс тощо. Можлива участь прем’єр-міністра Естонії Крістена Міхала.

Захід транслюватиметься наживо. "Європейська правда" братиме участь у події.

Читайте також інтерв'ю з попередньої зустрічі YES: "Це корисно, що Україна наполягає на членстві в НАТО. Незалежно від того, що буде з Альянсом".