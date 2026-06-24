Естонія проведе Конференцію з відновлення-2027 у співпраці з країнами Балтії і Північної Європи

Естонія, яка наступного року проводитиме у Таллінні Конференцію з питань відновлення України (URC-2027), планує залучити до організації нордичні держави та країни Балтії.

Як повідомляє кореспондентка "Європейської правди", про це розповів директор виконавчого комітету URC-2027 Тійт Рійсало під час Форуму громадянського суспільства у Гданську.

Рійсало відзначив, що наступного року конференція "переїжджає до справді маленької країни", тож вона має потребу залучити до організації партнерів із регіону.

"Якщо ти маленький, тобі доводиться працювати разом, співпрацювати. Ми плануємо співпрацювати з нашими партнерами з країн Північної Європи та Балтії, з агентствами з цих регіонів. Тож це буде більше схоже на зустріч нордично-балтійської вісімки, яку нещодавно провели в Таллінні", – розповів Рійсало.

Він повідомив, що естонська сторона вже налагодила контакти з партнерами, але планує продовжувати цю роботу більш систематично. "Тож ми з нетерпінням чекаємо на таку співпрацю з нашими партнерами з країн Північної Європи, але, звісно, раді будемо бачити й усіх інших", – сказав Рійсало.

Нагадаємо, 23 червня стало відомо, що українську делегацію у Гданську очолюватиме прем’єрка Юлія Свириденко, а президент Володимир Зеленський не поїде до Польщі на тлі скандалу з відкликанням врученої йому польської нагороди через найменування українського підрозділу на честь УПА.

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що очільник відомства Андрій Сибіга не буде присутній на Конференції з відновлення України у Гданську.

Також, за даними "ЄП", міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не прийде на зустріч YES, де його дискусія з Сибігою мала стати одним з ключових елементів.