Эстония проведет URC-2027 в сотрудничестве со странами Балтии и Северной Европы

Эстония, которая в следующем году будет проводить в Таллинне Конференцию по вопросам восстановления Украины (URC-2027), планирует привлечь к организации нордические государства и страны Балтии.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом рассказал директор исполнительного комитета URC-2027 Тийт Рийсало во время Форума гражданского общества в Гданьске.

Рийсало отметил, что в следующем году конференция "переезжает в действительно маленькую страну", поэтому она нуждается в привлечении к организации партнеров из региона.

"Если ты маленький, тебе приходится работать вместе, сотрудничать. Мы планируем сотрудничать с нашими партнерами из стран Северной Европы и Балтии, с агентствами из этих регионов. Поэтому это будет больше похоже на встречу нордично-балтийской восьмерки, которую недавно провели в Таллинне", – рассказал Рийсало.

Он сообщил, что эстонская сторона уже наладила контакты с партнерами, но планирует продолжать эту работу более систематически. "Поэтому мы с нетерпением ждем такого сотрудничества с нашими партнерами из стран Северной Европы, но, конечно, рады будем видеть и всех остальных", – сказал Рийсало.

Напомним, 23 июня стало известно, что украинскую делегацию в Гданьске будет возглавлять премьер Юлия Свириденко, а президент Владимир Зеленский не поедет в Польшу на фоне скандала с отзывом врученной ему польской награды из-за наименования украинского подразделения в честь УПА.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что глава ведомства Андрей Сибига не будет присутствовать на Конференции по восстановлению Украины в Гданьске.

Также, по данным "ЕП", министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не придет на встречу YES, где его дискуссия с Сибигой должна была стать одним из ключевых элементов.