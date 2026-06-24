В уряді Німеччини пропонують встановити мінімальний вік у 13 років для користування соцмережами

Міністерка у справах сім’ї Німеччини Карін Прієн закликала встановити законодавчо мінімальний вік у 13 років для самостійного користування соціальними мережами, такими як TikTok, Instagram та Snapchat, зазначивши, що, на її думку, це "в принципі правильний підхід".

Заяву німецької міністерки наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Прієн вказала, що це питання слід регулювати на європейському рівні.

"У разі, якщо на європейському рівні не буде досягнуто достатнього або своєчасного прогресу, я паралельно підготую необхідні національні нормативні акти. Вимога щодо отримання дозволу відповідно до законодавства дозволить дітям віком до 13 років користуватися платформами, які "доведено, що є придатними для дітей та мають низький рівень ризику", – зазначила міністерка.

За її словами, вікові обмеження мають супроводжуватися ефективною перевіркою віку. Вона також додала, що до підлітків віком від 13 до 18 років мають застосовуватися поступові заходи безпеки.

Раніше писали, що у Британії заборонять доступ до соціальних мереж для осіб віком до 16 років та запровадять обмеження щодо ігрових платформ і сервісів прямих трансляцій.

Також у Швеції пропонують заборонити соцмережі для дітей до 15 років.