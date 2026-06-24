В правительстве Германии предлагают установить минимальный возраст в 13 лет для пользования соцсетями

Министр по делам семьи Германии Карин Приен призвала установить законодательно минимальный возраст в 13 лет для самостоятельного пользования социальными сетями, такими как TikTok, Instagram и Snapchat, отметив, что, по ее мнению, это "в принципе правильный подход".

Заявление немецкого министра приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Приен указала, что этот вопрос следует регулировать на европейском уровне.

"В случае, если на европейском уровне не будет достигнуто достаточного или своевременного прогресса, я параллельно подготовлю необходимые национальные нормативные акты. Требование о получении разрешения в соответствии с законодательством позволит детям в возрасте до 13 лет пользоваться платформами, которые "доказано, что пригодны для детей и имеют низкий уровень риска", – отметила министр.

По ее словам, возрастные ограничения должны сопровождаться эффективной проверкой возраста. Она также добавила, что к подросткам в возрасте от 13 до 18 лет должны применяться постепенные меры безопасности.

Ранее писали, что в Британии запретят доступ к социальным сетям для лиц в возрасте до 16 лет и введут ограничения в отношении игровых платформ и сервисов прямых трансляций.

Также в Швеции предлагают запретить соцсети для детей до 15 лет.