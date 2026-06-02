У Швеції пропонують заборонити соцмережі для дітей до 15 років

Урядова комісія Швеції запропонувала, аби країна запровадила вікове обмеження у 15 років для користування соціальними мережами.

Про це пише SVT, передає "Європейська правда".

Восени минулого року уряд призначив комісію, якій було доручено розглянути можливості введення вікового обмеження для соціальних мереж.

У вівторок, 2 червня, вона запропонувала, аби країна запровадила заборону користуватися соціальними мережами дітям віком до 15 років. Вона подала міністру соціальних справ Якобу Форсмеду перший проміжний звіт.

Форсмед попередив: країна ризикує "втратити ціле покоління через нескінченне гортання стрічки".

Водночас запропоноване обмеження стосуватиметься лише користувачів, які входять до своїх облікових записів. Також під нові правила не підпадатимуть відеоігри, якщо вони містять елементи соціальної взаємодії, як-от Roblox.

Якщо пропозицію підтримають, новий закон у Швеції може набути чинності з 1 січня 2028 року.

"Це ще один крок у напрямку повернення дітям їхнього дитинства", – додав Форсмед.

Нагадаємо, Національні збори Франції схвалили законопроєкт про заборону доступу до соціальних мереж для неповнолітніх віком до 15 років.

Парламент Португалії також схвалив у першому читанні законопроєкт, який вимагає чіткої згоди батьків для доступу дітей віком від 13 до 16 років до соціальних мереж.

Тим часом президент Франції Емманюель Макрон закликає до єдиного підходу ЄС щодо обмежень соцмереж для дітей.