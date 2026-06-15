У Британії заборонять соцмережі для дітей до 16 років

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив у понеділок, що у Британії заборонять доступ до соціальних мереж для осіб віком до 16 років та запровадять обмеження щодо ігрових платформ і сервісів прямих трансляцій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Стармер заявив, що ці радикальні зміни "повернуть дітям їхнє дитинство".

"Для мене очевидно, що повна заборона – це правильний вибір. Це матиме величезне значення, це убезпечить наших дітей, зробить їх щасливішими, дасть їм більше часу, більше безпеки, більше свободи для дорослішання, більше можливостей", – сказав він на пресконференції.

Британія застосує модель, схожу на австралійську. Заборона поширюватиметься на платформи, такі як YouTube, Facebook та X. Месенджери, такі як WhatsApp та Signal, не будуть включені до заборони. Британія також запровадить "найсучасніші у світі обмеження" щодо шкідливих функцій, таких як прямі трансляції та спілкування дітей віком до 16 років з незнайомцями.

"Чи існує ситуація в офлайн-світі, коли ви б просто дозволили своїй дитині спілкуватися з незнайомцем, дорослим, про якого ви нічого не знаєте? Ні, тому ми вживаємо заходів щодо цього", – сказав Стармер.

Уряд уже має повноваження зробити перші кроки щодо нових обмежень, зазначив він, а до кінця року мають бути прийняті відповідні нормативні акти. Сама заборона має набути чинності приблизно навесні наступного року.

Останніми роками Велика Британія дедалі жорсткіше ставиться до технологічних компаній, закликаючи або змушуючи їх запроваджувати перевірку віку, адаптувати свої алгоритми та запобігати поширенню дітьми оголених фотографій, зроблених на мобільні телефони.

Однак із зростанням усвідомлення ризиків для психічного здоров’я, пов’язаних із тим, що діти проводять занадто багато часу в інтернеті, Стармер вирішив піти далі після розмов із батьками та вивчення досвіду Австралії.

Австралія стала першою країною, яка заборонила соціальні мережі для дітей віком до 16 років, заблокувавши їм у грудні минулого року доступ до таких платформ, як TikTok, YouTube та Instagram і Facebook.

З того часу низка країн заявила, що планує регулювати доступ до соціальних мереж на тлі зростаючої занепокоєності щодо впливу на здоров’я та безпеку дітей.

Велика Британія провела консультації з вчителями, батьками та молоддю щодо нових обмежень. Було отримано понад 116 тисяч відповідей від батьків, представників галузі та молоді. Понад 83% батьків, які відповіли, заявили, що ризики, пов'язані з соціальними мережами, переважають переваги, а 90% підтримали встановлення мінімального віку 16 років для доступу до соціальних мереж.

Сполучені Штати закликали британський уряд не запроваджувати заборону на використання соцмереж для дітей до 16 років, аргументуючи це ризиком "непропорційного навантаження" на американські технологічні компанії.