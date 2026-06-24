Туск розповість про суперечку з Зеленським на саміті країн Е5

Глава уряду Польщі Дональд Туск повідомив, що розповість лідерам Франції, Італії, Британії та Німеччини про суперечку, що виникла після рішення президента Володимира Зеленського назвати один із підрозділів ССО України на честь героїв УПА.

Про це Туск сказав під час брифінгу у середу, повідомляє "Європейська правда".

Польський прем'єр повідомив, що 24 червня візьме участь у зустрічі групи E5 за участю президента Франції, прем’єр-міністерки Італії, прем’єр-міністра Британії та канцлера Німеччини.

За його словами, на зустрічі буде йтися про майбутній саміт НАТО, що відбудеться у липні в Анкарі. Водночас Туск планує поінформувати колег про останню суперечку з Україною.

"Я також проінформую наших європейських друзів про ситуацію на російсько-українському фронті, а також про суперечку, що виникла після рішення президента Зеленського назвати один із військових підрозділів України на честь героїв УПА, і про те, чому це є неприйнятним для Польщі", – заявив глава польського уряду.

За його словами, партнери "дедалі краще розуміють це питання та позицію Польщі щодо нього".

Туск також розповів, що українська сторона консультувалась з ним щодо відсутності Володимира Зеленського на Конференції з питань відновлення у Гданську.

Також Туск зазначав, що Конференція з відновлення України виконає свою роботу незалежно від складу української делегації.

Як повідомлялося, 24 червня лідери Італії, Британії, Франції, Німеччини та Польщі (E5) зустрінуться у Берліні для розмов про російсько-українську війну.