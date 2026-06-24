Туск расскажет о споре с Зеленским на саммите стран Е5

Глава правительства Польши Дональд Туск сообщил, что расскажет лидерам Франции, Италии, Великобритании и Германии о споре, возникшем после решения президента Владимира Зеленского назвать одно из подразделений ССО Украины в честь героев УПА.

Об этом Туск сказал во время брифинга в среду, сообщает "Европейская правда".

Польский премьер сообщил, что 24 июня примет участие во встрече группы E5 с участием президента Франции, премьер-министра Италии, премьер-министра Великобритании и канцлера Германии.

По его словам, на встрече будет идти речь о предстоящем саммите НАТО, который состоится в июле в Анкаре. В то же время Туск планирует проинформировать коллег о последнем споре с Украиной.

"Я также проинформирую наших европейских друзей о ситуации на российско-украинском фронте, а также о споре, возникшем после решения президента Зеленского назвать одно из военных подразделений Украины в честь героев УПА, и о том, почему это неприемлемо для Польши", – заявил глава польского правительства.

По его словам, партнеры "все лучше понимают этот вопрос и позицию Польши по нему".

Туск также рассказал, что украинская сторона консультировалась с ним относительно отсутствия Владимира Зеленского на Конференции по вопросам восстановления в Гданьске.

Также Туск отмечал, что Конференция по восстановлению Украины выполнит свою работу независимо от состава украинской делегации.

Как сообщалось, 24 июня лидеры Италии, Великобритании, Франции, Германии и Польши (E5) встретятся в Берлине для разговоров о российско-украинской войне.