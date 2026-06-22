Лідери 5 європейських країн зустрінуться у Берліні для розмов про Україну

24 червня лідери Італії, Британії, Франції, Німеччини та Польщі (E5) зустрінуться у Берліні для розмов про російсько-українську війну.

Про це йдеться у повідомленні уряду Італії, передає "Європейська правда".

У повідомленні уряду Італії вказано, що прем’єрка Джорджа Мелоні відвідає зустріч 24 червня у Берліні.

Прем’єр Британії Кір Стармер, який у понеділок оголосив про відставку, продовжує виконувати свої обов’язки, тому буде присутній на зустрічі.

Група E5 була створена у 2024 році на тлі посилення закликів до переозброєння Європи та покращення координації дій з метою підтримки України у боротьбі проти російського вторгнення.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше заявив, що зустріч відбудеться цього тижня, не вказавши при цьому конкретну дату.

Як повідомлялося, президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на саміті лідерів ЄС розкритикували спроби президента Європейської ради Антоніу Кошти налагодити дипломатичні контакти з Росією.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що спроби президента Європейської ради Антоніу Кошти налагодити дипломатичні контакти з Росією були неправильними.