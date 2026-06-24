Павел відреагував на рішення Конституційного суду щодо його участі в саміті НАТО

Чеський президент Петр Павел привітав рішення Конституційного суду, який зобов'язав уряд Андрея Бабіша забезпечити участь глави держави у липневому саміті НАТО в Анкарі.

Про це Павел написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив чеський президент, рішення Конституційного суду "відображає сформовану практику та забезпечує спадкоємність представництва країни на саміті НАТО".

"Це рішення також гарантує, що участь у переговорах буде належним чином підготовлена та організована з адміністративної точки зору. Я усвідомлюю, що попередня постанова не є остаточним рішенням щодо самого спору, і чекатиму на подальші кроки Конституційного суду", – додав він.

На засіданні у середу Конституційний суд постановив, що кабінет міністрів повинен дозволити президенту долучитися до чеської делегації на саміті НАТО, забезпечити необхідну співпрацю та інші організаційні вимоги, включаючи транспорт та акредитацію.

Рішення Конституційного суду було ухвалено після кількох місяців суперечок між главою держави та урядом щодо того, хто має представляти Чехію на липневому саміті Альянсу в Анкарі.

У понеділок уряд Андрея Бабіша ухвалив рішення про те, що чеську делегацію очолить сам прем'єр-міністр разом з міністром оборони Яроміром Зуною та главою МЗС Петром Мацінкою. Це призвело до подання Павелом судового позову.

Чеський президент подав до Конституційного суду позов про компетенцію. У ньому Павел стверджує, що представництво держави за кордоном є одним з його конституційних повноважень, і уряд не може односторонньо перешкоджати йому брати участь у самітах НАТО. За його словами, йдеться не про суперечку щодо однієї поїздки, а про з’ясування взаємовідносин між президентом та кабінетом міністрів у представництві держави в майбутньому.

Зазначається, що суд винесе рішення щодо цього позову пізніше.

Раніше Бабіш назвав нелогічною участь президента Петра Павела у саміті Альянсу попри те, що в минулому як прем'єр-міністри, так і президенти відвідували ці заходи від імені Чехії.