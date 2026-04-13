Прем’єр Чехії називає нелогічною участь президента у саміті НАТО

Чеська урядова делегація обов'язково поїде на саміт НАТО в Анкарі в липні, а участь президента Петра Павела є нелогічною.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш після засідання уряду у понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Бабіш заявив, що склад делегації наразі не є темою для уряду, оскільки захід відбудеться лише через три місяці. За його словами, уряд не хоче вирішувати це питання до зустрічі міністрів закордонних справ та генерального секретаря НАТО Марка Рютте 20 травня у Швеції, де обговорюватимуть порядок денний саміту. "Ми повернемося до цього після міністерської зустрічі, коли точно знатимемо, до чого нам готуватися", – сказав він. Зустріч заплановано на 21 та 22 травня.

У минулому на самітах НАТО від імені Чехії були присутні як прем'єр-міністри, так і президенти. Павел досі відвідував усі саміти НАТО, що відбулися з моменту його вступу на посаду, тобто у Вільнюсі в 2023 році, у Вашингтоні в 2024 році та минулого року в Гаазі. Бабіш заявив у середині березня, що цього разу на саміт повинні поїхати він та міністр закордонних справ Петр Мацінка.

Павел написав у листі до Бабіша минулого тижня, що має намір очолити чеську делегацію відповідно до своєї конституційної позиції.

Павел написав у листі, що він був би радий, якби Бабіш взяв участь у саміті разом з ним. Бабіш зазначив, що не може уявити собі спільну делегацію. "Як це виглядало б, якби ми з’явилися там одночасно?" – сказав він. На думку прем’єр-міністра, це не має сенсу, а також суперечить правилам безпеки.

На думку Бабіша, різкі нападки Мацінки на главу держави пов’язані з тим, що його партія "Автомобілісти" досі не оговталася від відмови Павела призначити депутата Філіпа Турека міністром. Мацінка називає президента частиною опозиції і, на його думку, той не повинен їхати на саміт, оскільки не має реального політичного впливу в країні. На думку Бабіша, така поведінка не шкодить Чехії за кордоном. "Я думаю, що за кордоном ніхто не звертає на це уваги, це внутрішня справа", – додав він.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Чехії напередодні висловило жаль з приводу нещодавніх критичних заяв президента Петра Павела щодо президента США Дональда Трампа.