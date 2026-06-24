Павел отреагировал на решение Конституционного суда относительно его участия в саммите НАТО

Президент Чехии Петр Павел приветствовал решение Конституционного суда, который обязал правительство Андрея Бабиша обеспечить участие главы государства в июльском саммите НАТО в Анкаре.

Об этом Павел написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Как отметил чешский президент, решение Конституционного суда "отражает сложившуюся практику и обеспечивает преемственность представительства страны на саммите НАТО".

"Это решение также гарантирует, что участие в переговорах будет должным образом подготовлено и организовано с административной точки зрения. Я осознаю, что предварительное постановление не является окончательным решением по самому спору, и буду ждать дальнейших шагов Конституционного суда", – добавил он.

На заседании в среду Конституционный суд постановил, что кабинет министров должен разрешить президенту присоединиться к чешской делегации на саммите НАТО, обеспечить необходимое сотрудничество и выполнить другие организационные требования, включая транспорт и аккредитацию.

Решение Конституционного суда было принято после нескольких месяцев споров между главой государства и правительством о том, кто должен представлять Чехию на июльском саммите Альянса в Анкаре.

В понедельник правительство Андрея Бабиша приняло решение о том, что чешскую делегацию возглавит сам премьер-министр вместе с министром обороны Яромиром Зуной и главой МИД Петром Мацинкой. Это привело к подаче Павелом судебного иска.

Чешский президент подал в Конституционный суд иск о компетенции. В нём Павел утверждает, что представительство государства за рубежом является одним из его конституционных полномочий, и правительство не может в одностороннем порядке препятствовать его участию в саммитах НАТО. По его словам, речь идёт не о споре по поводу одной поездки, а об урегулировании взаимоотношений между президентом и кабинетом министров в вопросах представительства государства в будущем.

Отмечается, что суд вынесет решение по данному иску позднее.

Ранее Бабиш назвал нелогичным участие президента Петра Павела в саммите Альянса, несмотря на то, что в прошлом как премьер-министры, так и президенты посещали эти мероприятия от имени Чехии.