Уряд Чехії виключив президента з делегації на саміт НАТО

Уряд Чехії схвалив склад делегації, яка представлятиме країну на саміті НАТО в Анкарі: у ньому немає президента Петра Павела попри наполягання глави держави та багаторічну традицію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання České Noviny.

Після кількох місяців суперечок з президентом уряд Андрея Бабіша ухвалив остаточне рішення щодо складу делегації на саміті Альянсу – її очолить сам прем'єр-міністр. Участь в саміті візьмуть також міністр оборони Яромір Зуна та очільник МЗС Петр Мацінка.

"Причини, які спонукали нас до цього, є суто практичними. У нас тут виникла якась зайва й безглузда суперечка про те, ніби з нашого боку йдеться про якусь примху або що ми щось забороняємо президенту – ми категорично це заперечуємо, це неправда", – захистив своє рішення Бабіш.

За словами прем’єра, ключовим питанням саміту в Анкарі буде тема оборонних витрат, а саме уряд відповідає за розподіл бюджету та зовнішню політику.

"Цей саміт відрізнятиметься від попередніх, він буде дуже важливим для нашої країни. Ми будемо там відстоювати позицію Чеської Республіки. Ми не будемо говорити так, як попередній уряд. Ми вважаємо, що важливо розбудовувати армію та мати достатню кількість військових. Ми готові пояснювати нашу позицію, уряд несе відповідальність за зовнішню політику та за бюджет", – підсумував Бабіш.

Президент Чехії раніше пропонував, щоб він взяв участь у неформальній частині саміту, яка буде присвячена питанням безпеки в Європі та підходу Альянсу до змін у поточній безпековій ситуації, тоді як прем'єр-міністр та міністри долучаться до офіційної частини зустрічі.

Павел також підтвердив, що підготував судовий позов на випадок, якщо уряд не включить його до складу делегації, що розцінювалося б як обмеження конституційних повноважень глави держави. Бабіш заявив, що вважає судовий позов "зайвим".

Очікується, що офіційну заяву Павела щодо рішення уряду про склад делегації на саміт оприлюднять у вівторок вранці. А в Конституційному суді Чехії заявили, що якщо президент подасть позов проти уряду, суд розглядатиме його в пріоритетному порядку.

Раніше Бабіш назвав нелогічною участь президента Петра Павела у саміті Альянсу попри те, що в минулому як прем'єр-міністри, так і президенти відвідували ці заходи від імені Чехії.

Президент Чехії та уряд сперечаються також щодо політики витрат на оборону. Павел неодноразово критикував запланований обсяг видатків на оборону Чехії, з яким вона може опинитися серед аутсайдерів у НАТО.