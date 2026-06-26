Санду прокоментувала резонансний проєкт у Румунії про об’єднання з Молдовою

Президентка Молдови Мая Санду назвала ініційований одіозною румунською партією проєкт про об'єднання Румунії і Молдови таким, що ініційований "агентом Москви" і має на меті дискредитувати ідею об’єднання.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Мая Санду висловила впевненість, що курйозне ухвалення нижньою палатою парламенту Румунії проєкту про об’єднання з Молдовою – що сталося через процедурні причини, а не внаслідок голосування депутатів – не вплине на відносини Кишинева і Бухареста.

"Це документ, ініційований агентом Москви, мета якого – дискредитувати ідею об’єднання, і нічого більше. Це якби я завтра прийшла до парламенту із законодавчою ініціативою щодо приєднання до Молдови Франції… Об’єднання відбувається не так, усі ми чудово це розуміємо", – прокоментувала президентка.

Одночасно вона відкинула можливість референдуму щодо об’єднання з Румунією в осяжній перспективі.

Нагадаємо, йдеться про законодавчу ініціативу від маргінальної партії SOS Romania одіозної Діани Шошоаке, де вимагають від уряду Румунії почати перемовини з Кишиневом щодо об’єднання. Проєкт автоматично став ухваленим без голосування у залі внаслідок завершення терміну розгляду ініціативи та переходить на розгляд Сенату.

Слід зазначити, що ідея об’єднання має певну підтримку в обох країнах не лише серед маргінальних політсил. Зокрема, Санду раніше заявила, що в разі проведення референдуму в Республіці Молдова про об'єднання з Румунією вона проголосувала б "за".

Віцепрем’єр Еуджен Осмокеску заявив, що Молдова розгляне можливість об’єднання з Румунією, якщо її шлях до членства в ЄС буде ускладнений або заблокований.

Читайте детальну статтю "ЄП" на цю тему: "Ліквідація Молдови" чи план вступу в ЄС? Навіщо Санду заговорила про приєднання до Румунії.