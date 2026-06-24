Палата депутатів Румунії "мовчки" схвалила законопроєкт про об’єднання з Молдовою

Законодавча пропозиція щодо об'єднання Румунії з Молдовою, була схвалена румунською Палатою депутатів без голосування завдяки завершенню терміну розгляду ініціативи.

Про це повідомляє Digi24, передає "Європейська правда".

Законодавча ініціатива, подана до нижньої палати парламенту депутатами від ультраправої партії S.O.S. România 14 квітня, вважається схваленою після закінчення 45-денного терміну, оскільки законодавці не ініціювали дебатів чи остаточного голосування щодо неї.

Тепер проєкт про об’єднання з Молдовою надходить до румунського Сенату, який ухвалить остаточне рішення.

Зазначається, що законопроєкт отримав негативний висновок від уряду, юридичного комітету та комітету з прав людини Палати депутатів.

Документ у разі його схвалення уповноважує румунський уряд розпочати негайні переговори з Молдовою щодо потенційного об’єднання двох держав. Згідно з текстом законодавчої пропозиції, після ухвалення закону та його публікації в Офіційному віснику, компетентні міжнародні органи, молдовський уряд, США, НАТО, ООН та Європейський Союз будуть повідомлені про виконання положень закону.

Румунський президент Нікушор Дан заявив, що сценарій об'єднання Румунії з Молдовою буде можливий у той момент, коли більшість населення сусідньої країни захоче цього.

Молдовська президентка Мая Санду раніше заявила, що в разі проведення референдуму в Республіці Молдова про об'єднання з Румунією вона проголосувала б "за".

Віцепрем’єр Еуджен Осмокеску заявив, що Молдова розгляне можливість об’єднання з сусідньою Румунією, якщо її шлях до членства в ЄС буде ускладнений або заблокований.

Читайте детальну статтю "ЄП" на цю тему: "Ліквідація Молдови" чи план вступу в ЄС? Навіщо Санду заговорила про приєднання до Румунії.