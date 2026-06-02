В уряді Молдови розповіли про "план Б" щодо свого вступу в ЄС

Молдова розгляне можливість об’єднання з сусідньою Румунією, якщо її шлях до членства в ЄС буде ускладнений або заблокований.

Про це в інтерв’ю Euractiv заявив молдовський віцепрем’єр Еуджен Осмокеску, повідомляє "Європейська правда".

Осмокеску, який обійняв посаду в листопаді минулого року, назвав об’єднання з Румунією можливим варіантом, якщо процес вступу Молдови до ЄС зупиниться після 2028 року.

"Це план Б", – сказав він.

Однак Осмокеску наголосив, що метою Молдови залишається підписання договору про вступ до ЄС до кінця 2028 року. Лише у разі зупинки цього процесу політичні лідери серйозно розглянуть альтернативи.

На запитання, чи не ризикує Молдова залишитися позаду через те, що її заявка на вступ пов’язана з заявкою України, Осмокеску наголосив, що розширення має залишатися заснованим на заслугах, але зазначив, що Кишинів терміново потребує відчутного прогресу з боку Брюсселя.

"Нам потрібно [надіслати] сигнал населенню", – сказав він, вказавши на російські гібридні операції, спрямовані на підрив підтримки інтеграції з ЄС.

Молдовська президентка Мая Санду раніше заявила, що в разі проведення референдуму в Республіці Молдова про об'єднання з Румунією вона проголосувала б "за".

Румунський президент Нікушор Дан заявив, що сценарій об'єднання Румунії з Молдовою буде можливий у той момент, коли більшість населення сусідньої країни захоче цього.

