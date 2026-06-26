В МЗС РФ порадили турбуватися про "анексію" Румунією Молдови замість окупації територій України

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що Румунія "давно має плани поглинання Молдови" і що міжнародній спільноті варто було б турбуватися через цю "анексію", а не привласнення Росією Криму та кількох областей півдня і сходу України – яке, мовляв, було добровільним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Захаровій на брифінгу поставили запитання про курйозну ситуацію з ухваленням у нижній палаті румунського парламенту законопроєкту щодо об’єднання з Молдовою – що стало наслідком процедурних протермінувань.

"Не таємниця, що у Бухаресті виношують плани щодо поглинання Молдови. Для нас це не новина, ми говоримо про це постійно. Тепер ця ситуація отримала такий розвиток", – сказала речниця.

Вона додала звинувачення, що румунські політичні кола нібито тривалий час "безцеремонно втручаються" у внутрішні справи Молдови та просувають в суспільствах обох країн ідеї щодо об’єднання.

Одночасно Захарова визнала та пояснила, що скандальний законопроєкт пройшов виключно через процедурний курйоз.

"Уявіть, до чого докотилася західна демократія – не запитують вже не лише людей, а й законодавців… А подальша доля документа буде залежати від волевиявлення не від народу хоча б Румунії, а від представників верхньої палати законодавчого органу", – заявила речниця.

З цієї нагоди вона також спробувала протиставити "уніоністські плани" Румунії та привласнення Росією окупованих територій України після псевдореферендумів.

"Яке це об’єднання? Об’єднання передбачає взаємне прагнення, і, головне – плебісцит. А коли мова йде про поглинання, то це слід так і називати… Слово "анексія" постійно лунає у західній пресі, у Брюсселі, Європарламенті щодо нашої країни без юридичного підґрунтя. Нагадаю, усі рішення щодо возз’єднання з відповідними територіями та регіонами здійснювалися виключно на основі волевиявлення громадян, яке організували згідно із законодавством та під міжнародним спостереженням", – заявила Захарова.

"Тож якщо вони вживають термін "анексія" щодо нас, можливо, вони почнуть його застосовувати у ситуації, яка точно має усі підстави для подібної кваліфікації", – додала речниця МЗС РФ.

Нагадаємо, цього тижня законодавча пропозиція щодо об'єднання Румунії з Молдовою від скандальної популістської політсили була схвалена румунською Палатою депутатів без голосування – через завершення терміну розгляду ініціативи.

Слід зазначити, що ідея об’єднання має певну підтримку в обох країнах не лише серед маргінальних політсил. Зокрема, молдовська президентка Мая Санду раніше заявила, що в разі проведення референдуму в Республіці Молдова про об'єднання з Румунією вона проголосувала б "за".

Віцепрем’єр Еуджен Осмокеску заявив, що Молдова розгляне можливість об’єднання з Румунією, якщо її шлях до членства в ЄС буде ускладнений або заблокований.

Читайте детальну статтю "ЄП" на цю тему: "Ліквідація Молдови" чи план вступу в ЄС? Навіщо Санду заговорила про приєднання до Румунії.