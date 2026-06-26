Німеччина хоче виключити українських чоловіків призовного віку з-під дії захисту ЄС

Міністерка юстиції Німеччини Штефані Губіг прокоментувала пропозицію Європейського Союзу виключити українських чоловіків призовного віку з-під дії Директиви про тимчасовий захист біженців з України.

Заяву очільниці німецького Мін’юсту наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Як вказала Губіг, яка наразі перебуває з візитом у Києві, Україні потрібно підтримувати свою обороноздатність, тому Німеччина виступає за виключення чоловіків призовного віку з-під дії захисту ЄС.

"Загалом, ми просто повинні визнати, що Україні потрібно підтримувати свою обороноздатність. Хоча ми, безумовно, розуміємо, що молодь хоче жити вільно, Україна не може дозволити собі виснажуватися. Ось чому важливо, щоб вона залишалася здатною захищатися, і це, безумовно, одна з основних причин європейського рішення, яке ми підтримуємо", – наголосила вона.

Це перший візит Штефані Губіг до України на посаді міністерки юстиції Німеччини. У Києві вона проведе переговори з представниками уряду й візьме участь у заходах до 30-ї річниці Конституції України.

За її словами, з представниками українського уряду вона обговорюватиме, зокрема, тему верховенства права.

"Я підпишу робочу програму з моїм колегою, у якій ми визначимо сфери, в яких ми продовжуватимемо співпрацювати та підтримувати Україну протягом наступних трьох років", – розповіла міністерка.

Вона запевнила, що Німеччина продовжить підтримувати Україну у обороні від Росії, оскільки Україна також захищає свободу Європи.

"Я вважаю, що ми не повинні недооцінювати, що все це означає для нас. Німеччина підтримує Україну і продовжуватиме це робити", – наголосила Губіг.

Як повідомляла "Європейська правда", 26 червня Європейська комісія оприлюднила свою пропозицію щодо продовження Директиви про тимчасовий захист для українців, які рятуються від війни в ЄС, ще на рік, до 4 березня 2028 року.

ЄС пропонує продовжити тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року, виняток становитимуть ті, хто втікає від служби в українському війську.

Європейський Союз планує ухвалити рішення щодо статусу українських біженців у липні 2026 року; якщо ж це не вдасться – то в вересні.

Введена в дію в березні 2022 року Директива про тимчасовий захист надала мільйонам українців доступ до низки прав у ЄС, не перевантажуючи при цьому систему надання притулку. Спочатку вона була задумана як короткостроковий надзвичайний захід, але її дія неодноразово продовжувалася. Наразі директива діє до 4 березня 2027 року.

Детальніше читайте у статті Захист не для всіх. Як ЄС хоче змінити правила прихистку українців та що чекає на чоловіків.