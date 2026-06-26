Германия хочет исключить украинских мужчин призывного возраста из-под действия защиты ЕС

Министр юстиции Германии Штефани Хубиг прокомментировала предложение Европейского Союза исключить украинских мужчин призывного возраста из-под действия Директивы о временной защите беженцев из Украины.

Заявление руководительницы немецкого Минюста приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Как указала Хубиг, которая сейчас находится с визитом в Киеве, Украине нужно поддерживать свою обороноспособность, поэтому Германия выступает за исключение мужчин призывного возраста из-под действия защиты ЕС.

"В общем, мы просто должны признать, что Украине нужно поддерживать свою обороноспособность. Хотя мы, безусловно, понимаем, что молодежь хочет жить свободно, Украина не может позволить себе истощаться. Вот почему важно, чтобы она оставалась способной защищаться, и это, безусловно, одна из основных причин европейского решения, которое мы поддерживаем", – подчеркнула она.

Это первый визит Штефани Хубиг в Украину в должности министра юстиции Германии. В Киеве она проведет переговоры с представителями правительства и примет участие в мероприятиях к 30-й годовщине Конституции Украины.

По ее словам, с представителями украинского правительства она будет обсуждать, в частности, тему верховенства права.

"Я подпишу рабочую программу с моим коллегой, и мы определим сферы, в которых мы будем продолжать сотрудничать и поддерживать Украину в течение следующих трех лет", – рассказала министр.

Она заверила, что Германия продолжит поддерживать Украину в обороне от России, поскольку Украина также защищает свободу Европы.

"Я считаю, что мы не должны недооценивать, что все это означает для нас. Германия поддерживает Украину и будет продолжать это делать", – подчеркнула Хубиг.

Как сообщала "Европейская правда", 26 июня Европейская комиссия обнародовала свое предложение о продлении Директивы о временной защите для украинцев, которые спасаются от войны в ЕС, еще на год, до 4 марта 2028 года.

ЕС предлагает продлить временную защиту для украинцев до 4 марта 2028 года, исключение составят те, кто бежит от службы в украинской армии.

Европейский Союз планирует принять решение о статусе украинских беженцев в июле 2026 года; если же это не удастся – то в сентябре.

Введенная в действие в марте 2022 года Директива о временной защите предоставила миллионам украинцев доступ к ряду прав в ЕС, не перегружая при этом систему предоставления убежища. Сначала она была задумана как краткосрочная чрезвычайная мера, но ее действие неоднократно продлевалось. Сейчас директива действует до 4 марта 2027 года.

Подробнее читайте в статье Защита не для всех. Как ЕС хочет изменить правила убежища украинцев и что ждет мужчин.