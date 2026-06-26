Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что Иран атаковал суда в Ормузском проливе, чем нарушил договоренности о прекращении огня.

Об этом Трамп написал в своей сети Truth Social, передает "Европейская правда".

По словам президента США, Иран запустил как минимум четыре беспилотника против судов, пересекавших Ормузский пролив. Соединенные Штаты сбили три дрона, а один попал в верхнюю палубу одного из кораблей.

"Судно получило повреждения, но смогло продолжить свой путь. Мы сбили еще три беспилотника", – заявил американский президент.

Трамп подчеркнул, что эти действия Ирана являются "бессмысленным нарушением" соглашения о прекращении огня.

Как известно, 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива. Этот документ является основой для проработки деталей итогового соглашения, которое закрепит перемирие, в течение 60 дней. Первый раунд технических переговоров состоялся на прошлой неделе в Швейцарии.

23 июня в Конгрессе США впервые прошло голосование в обеих палатах по символической резолюции с призывом к президенту Дональду Трампу остановить войну с Ираном. Документ призывает Трампа отозвать американские войска, ведущие боевые действия против Тегерана, если только он не получит открытого разрешения на продолжение войны со стороны Конгресса или не будет объявлена война.

Сообщалось, что Белый дом официально запросил у Конгресса 87,6 миллиарда долларов, преимущественно для пополнения запасов Пентагона после войны США против Ирана.

По данным одного из последних опросов, лишь каждый четвертый американец считает, что война с Ираном того стоила.