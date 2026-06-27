У Данії зафіксовано найспекотніший день в історії

Данія у суботу, 27 червня, зафіксувала найвищу температуру за понад 150 років: стовпчик термометра піднявся до 36,6 °C.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Цей показник перевищив попередній рекорд у 36,4 °C, який утримувався з 1975 року.

Данський метеорологічний інститут заявив: "З температурою 36,6 °C на північ від Оденсе ми зафіксували найспекотніший день з моменту початку вимірювань у 1874 році. І день ще не закінчився".

У наступному повідомленні метеорологів йдеться, що в суботу на північ від міста Орхус було зафіксовано температуру 37°C.

23-24 червня стали рекордно спекотними днями для Франції за увесь час спостережень. З вечора 25 червня спека почала відступати у найзахідніших районах країни, але для понад 60 департаментів ще діє "червоний" рівень небезпеки.

У п’ятницю Німецька метеорологічна служба зафіксувала температуру 41,3 градуса – найвищу, яку досі вимірювали в Німеччині.