В Дании зафиксирован самый жаркий день в истории

В субботу, 27 июня, в Дании была зафиксирована самая высокая температура за более чем 150 лет: столбик термометра поднялся до 36,6 °C.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Этот показатель превысил предыдущий рекорд в 36,4 °C, который держался с 1975 года.

Датский метеорологический институт заявил: "С температурой 36,6 °C к северу от Оденсе мы зафиксировали самый жаркий день с момента начала измерений в 1874 году. И день еще не закончился".

В следующем сообщении метеорологов говорится, что в субботу к северу от города Орхус была зафиксирована температура 37 °C.

23–24 июня стали рекордно жаркими днями для Франции за всю историю наблюдений. С вечера 25 июня жара начала спадать в самых западных районах страны, но для более чем 60 департаментов по-прежнему действует "красный" уровень опасности.

В пятницу Немецкая метеорологическая служба зафиксировала температуру 41,3 градуса – самую высокую, которую когда-либо измеряли в Германии.