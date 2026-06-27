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Axios: Трамп допустил возможность отказа от "духа Анкориджа"

Новости — Суббота, 27 июня 2026, 19:49 — Ирина Кутелева

Президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7 во Франции на прошлой неделе дал понять, что может отказаться от так называемого "понимания Анкориджа" – термина, которым Кремль обозначал свою убежденность в том, что США поддерживают передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса в обмен на временное замораживание линии фронта.

Об этом говорится в публикации Axios, сообщает "Европейская правда".

Американский лидер, который в ходе саммита встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и перед этим беседовал с хозяином Кремля Владимиром Путиным, отметил, что Украина сейчас "неплохо справляется" в войне, пишет портал.

Чиновники, присутствовавшие на саммите, рассказали, что Трамп выразил разочарование в отношении Путина и даже дал понять, что может отказаться от "понимания Анкориджа", согласно которому США якобы соглашаются с требованием России передать ей под контроль весь украинский Донбасс в рамках любого мирного соглашения.

"Трамп скептически относился ко всему, что касалось Путина, и говорил о давлении на Россию, но другие лидеры не верят, что он действительно что-то предпримет в этом направлении", – отметил в беседе с Axios один из чиновников.

Как известно, недавно помощник российского диктатора Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров обвинили Соединенные Штаты в предательстве так называемого "духа Анкориджа" – концепции, которой Москва обозначала свои надежды на капитуляцию Украины.

Российские высокопоставленные чиновники заявили, что США отказались от обязательств, взятых во время встречи Трампа и Путина на Аляске в августе прошлого года.

Кроме того, Лавров недавно заявил, что действия США свидетельствуют о том, что Вашингтон отказывается от претензий на роль объективного посредника в урегулировании российско-украинской войны.

После этого госсекретарь Марко Рубио заявил, что во время саммита между Трампом и Путиным в прошлом году не было никаких договоренностей в отношении Украины.

Формулировка "дух Анкориджа" (или "понимание Анкориджа") долгое время служила для российской дипломатии и пропаганды ключевым инструментом давления.

Этим термином Кремль обозначал свою убежденность в том, что Трамп поддерживает главное требование РФ – передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса в обмен на временное замораживание линии фронта.

Хотя США никогда официально не подтверждали существование таких договоренностей, Россия активно эксплуатировала эту формулировку для создания иллюзии согласия Вашингтона.

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