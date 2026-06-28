Іран заявив про порушення перемир’я з боку США та "удари у відповідь" по Бахрейну і Кувейту

Тегеран у неділю звинуватив Сполучені Штати у порушенні перемир’я та заявив про завдані удари у відповідь по американських базах на території Бахрейту і Кувейту.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Іран заявив, що американські удари по території країни були явним порушенням підписаного 17 червня рамкового меморандуму про мир.

Корпус вартових ісламської революції оголосив, що у відповідь завдано ударів ракетами й БпЛА по американських об’єктах на території близькосхідних союзників США Бахрейну і Кувейту.

У коментарі Reuters неназваний американський посадовець повідомив, що після нічних іранських ударів втрат серед американців немає.

Раніше президент Дональд Трамп звинуватив Іран у порушенні домовленостей – після удару по торговому судну в Ормузькій протоці.

Згодом Центральне командування ЗС США, що координує операції у регіоні, заявило про удари по іранських військових цілях в районі Ормузької протоки у відповідь на іранський удар по торговому судну у протоці.

Нагадаємо, 17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки. Цей документ є основою для напрацювання деталей підсумкової угоди, що закріпить перемир’я, упродовж 60 днів. Перший раунд технічних перемовин відбувся минулого тижня у Швейцарії.