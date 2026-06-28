Иран заявил о нарушении перемирия со стороны США и "ответных ударах" по Бахрейну и Кувейту

Тегеран в воскресенье обвинил Соединенные Штаты в нарушении перемирия и заявил о нанесенных ответных ударах по американским базам на территории Бахрейта и Кувейта.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Иран заявил, что американские удары по территории страны были явным нарушением подписанного 17 июня рамочного меморандума о мире.

Корпус стражей исламской революции объявил, что в ответ нанесены удары ракетами и БПЛА по американским объектам на территории ближневосточных союзников США Бахрейна и Кувейта.

В комментарии Reuters неназванный американский чиновник сообщил, что после ночных иранских ударов потерь среди американцев нет.

Ранее президент Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении договоренностей – после удара по торговому судну в Ормузском проливе.

Затем Центральное командование ВС США, координирующее операции в регионе, заявило об ударах по иранским военным целям в районе Ормузского пролива в ответ на иранский удар по торговому судну.

Напомним, 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива. Этот документ является основой для наработки деталей итогового соглашения, которое закрепит перемирие, в течение 60 дней.

Первый раунд технических переговоров состоялся на прошлой неделе в Швейцарии.