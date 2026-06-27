США вдарили по Ірану вперше після домовленості про перемир'я

У п’ятницю американські військові завдали удару по Ірану у відповідь на удар іранського безпілотника по вантажному судні в Ормузькій протоці, при цьому кожна зі сторін звинувачує іншу в порушенні умов перемир’я, про яке домовилися минулого тижня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Центральне командування США повідомило, що літаки завдали ударів по місцях зберігання ракет і безпілотників, а також по прибережних радіолокаційних станціях, а згодом опублікувало нечітке чорно-біле відео вибуху з позначкою "незасекречено". Офіційний представник США повідомив, що операція завершилася.

Іран заявив, що снаряд влучив у район навколо причалу в місті Сірік на півдні Ірану, і що іранські військово-морські сили у відповідь завдали удару по військових об’єктах США в цьому регіоні. Тегеран не надав деталей щодо того, що саме могло бути уражено.

Водночас у інших регіонах з’явилися ознаки прогресу у припиненні конфлікту, що триває вже чотири місяці: Ізраїль та Ліван підписали угоду про припинення бойових дій між Ізраїлем та підтримуваною Іраном організацією "Хезболла". Обидві сторони охарактеризували угоду як перший крок, що передбачає роззброєння "Хезболли" та виведення ізраїльських військ з Лівану, проте залишається незрозумілим, як саме її буде забезпечено.

У п'ятницю президент США Дональд Трамп звинуватив Іран у порушенні режиму припинення вогню.

Як відомо, 17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки. Цей документ є основою для напрацювання деталей підсумкової угоди, що закріпить перемир’я, упродовж 60 днів. Перший раунд технічних перемовин відбувся минулого тижня у Швейцарії.

23 червня в Конгресі США вперше пройшла голосування в обох палатах символічна резолюція із закликом до президента Дональда Трампа зупиняти війну з Іраном. Документ закликає Трампа відкликати американські сили, що ведуть бойові дії проти Тегерана, якщо тільки він не отримає відкритий дозвіл на продовження війни з боку Конгресу, або не буде оголошено війну.