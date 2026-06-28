Во Франции зафиксировали рост смертности на 1000 случаев на фоне экстремальной жары

Французское национальное агентство общественного здравоохранения сообщило в воскресенье, что во время рекордной жары в стране произошло примерно на 1000 смертей больше, чем ожидалось.

Данные службы приводит France24, пишет "Европейская правда".

В ведомстве заявили, что с 24 июня зафиксировали примерно на 1 000 смертей больше по сравнению с количеством, зарегистрированным в предыдущие месяцы.

По данным службы здравоохранения, 85 процентов зафиксированных случаев приходятся на людей в возрасте 65 лет и старше.

Ведомство подчеркнуло, что эти данные являются предварительными и, вероятно, заниженными.

На этой неделе температура в некоторых частях Франции превысила 40 °C, что создает нагрузку на больницы и службы быстрого реагирования из-за всплеска вызовов экстренных служб.

Наиболее пострадавшими районами, где объявлен уровень опасности из-за экстремальной жары, стали Иль-де-Франс, Новая Аквитания, Бретань, Центр – Долина Луары, Нормандия и Пеи-де-ла-Луар.

Как сообщалось, 23–24 июня стали рекордно жаркими днями для Франции за всю историю наблюдений.

Из-за воздействия экстремальных температур на инфраструктуру также корректировали расписание движения поездов и приостанавливали работу нескольких реакторов АЭС.