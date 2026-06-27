Лікарні Парижа не витримують навантаження через сильну спеку

Паризькі лікарні опиняються під дедалі більшим навантаженням, оскільки спека у Франції доводить систему охорони здоров’я до межі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню, попередив, що "навантаження на лікарні триватиме ще кілька днів".

"Лікарні мають витримати", – сказав Лекорню.

Префект паризької поліції Патріс Фор підкреслив, що "кількість госпіталізованих продовжує зростати".

"Ми наближаємося до моменту, коли система лікарень вичерпає свої можливості приймати наплив пацієнтів", – додав він.

Кілька великих лікарень у столиці Франції попередили про навантаження, яке спека створює для медичних служб. Філіп Жювен, керівник відділення невідкладної допомоги Європейської лікарні імені Жоржа Помпіду, заявив, що ситуація є "надзвичайно серйозною".

У своїй заяві мережа державних лікарень Парижа (AP-HP) підтвердила, що спостерігає "реальне зростання кількості пацієнтів, які постраждали від спеки". Вони не виключили, що найближчими днями доведеться задіяти "План Блан" – надзвичайний протокол, який дозволяє лікарням відкликати персонал, встановити тимчасові ліжка та реорганізувати роботу відділень.

Цей надзвичайний план вже активовано у кількох лікарнях по всій країні, зокрема в регіоні Бургундія–Франш-Конте.

Хоча офіційних даних про кількість загиблих ще не оприлюднено, Патрік Пеллу, президент Французької асоціації лікарів швидкої допомоги, який сам працює лікарем швидкої допомоги в Парижі, заявив, що за 24 години серед пацієнтів, яким надавали допомогу служби швидкої допомоги в Парижі, було зафіксовано 55 смертей, пов’язаних із спекою.

Окрім лікарень, міністерка охорони здоров’я Стефані Ріст також висловила "занепокоєння щодо смертей, що трапляються вдома по всій країні", водночас наголосивши, що влада досі не має "вичерпних даних щодо

Міністерка охорони навколишнього середовища Монік Барбу знову закликала вразливі групи населення – зокрема, хворих на серцево-судинні захворювання, людей похилого віку та дітей – обмежити перебування на відкритому повітрі та фізичні навантаження.

У Ренні, на заході Франції, медичний директор, відповідальний за кризове управління в міській університетській лікарні, повідомив, що у четвер було зафіксовано рекордну кількість викликів швидкої допомоги, яка перевищила навіть пікові показники, зафіксовані під час пандемії Covid-19.

23-24 червня стали рекордно спекотними днями для Франції за увесь час спостережень. З вечора 25 червня спека почала відступати у найзахідніших районах країни, але для понад 60 департаментів ще діє "червоний" рівень небезпеки.

Через вплив екстремальних температур на інфраструктуру коригували також графік руху на залізниці та призупиняли роботу кількох реакторів АЕС.