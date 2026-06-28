В Польше жара побила более чем 100-летний рекорд

В воскресенье в Польше зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений – 40,5 °C.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в польском Институте метеорологии и водного хозяйства, передает TVN24.

Тепловой рекорд зарегистрировали в городе Слубице Любюшского воеводства, расположенном у границы с Германией.

Как отметили в Институте метеорологии и водного хозяйства, зафиксированный показатель является предварительным и требует дополнительного подтверждения.

Вторая по величине мгновенная температура в воскресенье была зарегистрирована в Торуне, где термометры показали 40,3 °C.

Предыдущий температурный рекорд в Польше составлял 40,2 °C, он был зафиксирован в Опольском регионе в июле 1921 года. Послевоенный рекорд также принадлежал Слубице, где в 1994 году температура достигла 39,5 градуса по Цельсию.

Также в воскресенье немецкая метеорологическая служба (DWD) третий день подряд зафиксировала температурный рекорд – 41,7 °C.

На этой неделе ряд стран Европы охватила экстремальная жара, особенно напряженная ситуация наблюдается во Франции. Французское национальное агентство общественного здравоохранения сообщило в воскресенье, что во время рекордной жары в стране произошло примерно на 1000 смертей больше, чем ожидалось.

На этой неделе температура в некоторых частях Франции превысила 40 °C, что создает нагрузку на больницы и службы быстрого реагирования из-за всплеска вызовов экстренных служб.

Из-за воздействия экстремальных температур на инфраструктуру в стране также корректировали расписание движения поездов и приостанавливали работу нескольких реакторов АЭС.