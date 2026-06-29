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У Чехії зафіксували новий температурний рекорд

Новини — Понеділок, 29 червня 2026, 11:54 — Ірина Кутєлєва

У неділю в Чехії зареєстрували другий температурний рекорд за два дні: у Доксанах, на північ від Праги, було зафіксовано 41,1°C.

Про це повідомив метеорологічний інститут CHMI у себе в Х, інформує "Європейська правда".

За даними CHMI, це перший випадок, коли зафіксували температуру 41 градус в офіційній мережі метеостанцій.

"Температура продовжує зростати, тому це ще не остаточний пік", – додав CHMI.

У неділю також Німецька метеорологічна служба (DWD) третій день поспіль відзначила температурний рекорд – 41,7 °C.

Крім того, у Польщі зафіксували найвищу температуру за весь час спостережень – 40,5 °C.

У Великій Британії у п’ятницю зафіксували новий температурний рекорд у червні за всі роки спостережень – температура на сході Англії піднялася до 36,9°C.

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Чехія
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