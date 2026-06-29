В Чехии зафиксировали новый температурный рекорд

В воскресенье в Чехии зарегистрировали второй температурный рекорд за два дня: в Доксанах, к северу от Праги, было зафиксировано 41,1°C.

Об этом сообщил метеорологический институт CHMI у себя в Х, информирует "Европейская правда".

По данным CHMI, это первый случай, когда зафиксировали температуру 41 градус в официальной сети метеостанций.

"Температура продолжает расти, поэтому это еще не окончательный пик", – добавил CHMI.

В воскресенье также Немецкая метеорологическая служба (DWD) третий день подряд отметила температурный рекорд – 41,7 °C.

Кроме того, в Польше зафиксировали самую высокую температуру за все время наблюдений – 40,5 °C.

В Великобритании в пятницу зафиксировали новый температурный рекорд для июня за всю историю наблюдений – температура на востоке Англии поднялась до 36,9 °C.