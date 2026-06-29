В Турции полиция задержала десятки участников ЛГБТ-прайда в Стамбуле

В воскресенье турецкая полиция задержала не менее 50 человек, в том числе журналиста, во время акции гей-прайда в Стамбуле, которая прошла, несмотря на запрет местных властей и блокирование главного места сбора.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Полиция усилила меры безопасности вокруг знаменитой стамбульской площади Таксим, установив железные барьеры, тогда как местные чиновники запретили проведение демонстраций в ключевых местах сбора, в частности в районе Кадыкёй в азиатской части города. Администрация губернатора также ограничила движение метро в нескольких центральных районах.

Союз турецких журналистов сообщил, что среди задержанных была Мюберра Унсал, которая имеет действительное журналистское удостоверение.

"Журналисты, освещавшие марш "Стамбул-Прайд", в этом году снова столкнулись с незаконным вмешательством. Несмотря на то, что Унсал неоднократно заявляла о своем журналистском статусе, ее также задержали", – заявил союз в X.

Участники ЛГБТ-акции, которые собрались в нескольких районах города, пообещали продолжать свои демонстрации.

"Моя любовь, сегодняшний день еще не закончился. На самом деле мы только начинаем. Мы не сдаемся. Мы и в дальнейшем будем выходить на улицы из каждого уголка, где мы находимся", – скандировали протестующие.

Стамбульская коллегия адвокатов развернула на своем здании на улице Истикляль большой баннер с надписью: "ЛГБТ – это права человека".

Гомосексуальность в Турции не является незаконной, но ЛГБТ-сообщество часто становится мишенью президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который обвиняет его в снижении рождаемости.

С 2015 года ежегодный марш прайда систематически запрещают и подавляют.

В Венгрии прокуратура сняла обвинения с мэра Будапешта Гергея Корачоня, выдвинутые из-за его роли в организации митинга за права ЛГБТ+, который в июне 2025 года превратился в протест против тогдашнего правительства Виктора Орбана.

Прошлогодний ЛГБТ-прайд в Будапеште стал самым масштабным для Венгрии – в значительной степени из-за резонанса вокруг его запрета, превратившего событие в своеобразный протест против Виктора Орбана.

Корачонь попытался обойти запрет на проведение прайда, организовав его как муниципальное мероприятие, для которого, по его словам, не требуется разрешение.