З мера Будапешта зняли обвинувачення через організацію ЛГБТ-маршу

В Угорщині прокуратура зняла обвинувачення з мера Будапешта Гергея Корачоня, які були висунуті через його роль в організації мітингу за права ЛГБТ+, який у червні 2025 року перетворився на протест проти тодішнього уряду Віктора Орбана.

Про це йдеться у заяві прокуратури Будапешта, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, обвинувачення з Корачоня були зняті з огляду на рішення Суду ЄС, який визнав, що Угорщина порушила право ЄС, ухваливши закон, який стигматизує та маргіналізує ЛГБТ+ осіб.

У відомстві нагадали, що Корачоню висунули обвинувачення у порушенні свободи об’єднання та зібрань що, на думку прокуратури, відповідало законодавчим нормам, що діяли на момент вчинення правопорушення.

Після подання обвинувального акту, у квітні 2026 року, Суд Європейського Союзу визнав, що закон про захист дітей, який слугував підставою для заборони, у кількох пунктах порушує законодавство ЄС.

Згідно з рішенням суду, цей законодавчий акт суперечить правилам Європейського Союзу, основним свободам та фундаментальним цінностям.

Прокуратура зазначила, що відповідно до судової практики щодо права ЄС національний суд зобов’язаний забезпечити пріоритет права ЄС. Тобто якщо національний законодавчий акт суперечить праву ЄС, не потрібно чекати, поки його скасують у рамках попередньої законодавчої чи іншої конституційної процедури.

Оскільки, згідно з фактами, викладеними в обвинувальному акті, орган з питань проведення зібрань заборонив проведення мітингу саме на підставі положення, яке згодом було визнано таким, що порушує законодавство ЄС, на думку прокуратури, діяння, описане в обвинувальному акті, не становить складу злочину.

Тогорічний ЛГБТ-прайд у Будапешті став наймасштабнішим для Угорщини – значною мірою через резонанс довкола його заборони, що перетворила подію на своєрідний протест проти Віктора Орбана.

Корачонь спробував обійти заборону на проведення прайду, організувавши його як муніципальний захід, для якого, за його словами, не потрібний дозвіл.

Поліція все одно заборонила захід, аргументуючи це тим, що він підпадає під дію закону про захист дітей, але в кінцевому результаті масовий марш пройшов мирно.

Наприкінці січня стало відомо, що угорські прокурори висунули звинувачення проти Корачоня.