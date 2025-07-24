В Угорщині ведуть розслідування щодо організаторів прайду, зокрема мера Будапешта

Поліція Угорщини проводить розслідування щодо організаторів Будапештського прайду наприкінці червня, який перетворився на акцію протесту проти уряду Віктора Орбана.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 444.hu.

Ще на початку липня поліція Будапешта заявила, що, всупереч попереднім заявам, не буде карати учасників прайду. Водночас тоді стало відомо про розслідування проти організаторів заходу.

Мер Будапешта Гергей Карачонь у четвер заявив, що став "підозрюваним" у цій справі, не повідомивши подальших деталей.

"Я став підозрюваним, і якщо в цій країні це ціна за те, що ми виступили за свободу себе і інших, то я навіть пишаюся цим", – написав він на Facebook.

У мерії Будапешта на запит 444.hu сказали, що Карачоня справді викликали як підозрюваного на допит, який відбудеться наступного тижня. А в поліції відмовились розголошувати деталі.

При цьому, за даними 444.hu, організація Szivárvány Misszió Alapítványt, яка й влаштувала Будапештський прайд, наразі не отримувала жодних звісток від поліції.

ЛГБТ-прайд у Будапешті 28 червня став наймасштабнішим для Угорщини – значною мірою через резонанс довкола його заборони, що перетворила подію на своєрідний протест проти Віктора Орбана.

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