На заборонений ЛГБТ-прайд у Будапешті зібрались десятки тисяч людей

Заборонений ЛТБТ-прайд у центрі Будапешта зібрав десятки тисяч людей, наразі подія проходить без суттєвих інцидентів.

Про це з місця подій повідомляють низка угорських медіа, серед яких HVG i 444.hu, пише "Європейська правда".

Хода з веселковими атрибутами стартувала о 15:00 за місцевим часом з парку перед мерією Будапешта. На початку процесії йдуть у тому числі мер Будапешта Гергей Карачонь з дружиною. На заході присутні посли багатьох країн, проте вони не йдуть з колоною, а стоять обабіч. У натовпі помітили також шведську екоактивістку Грету Тунберг.

Bankó Gábor/444

Початковий маршрут дещо змінили – у тому числі через те, що поліція вирішила зберегти більшу дистанцію між учасниками прайду та контракцією правої організації.

Можливу кількість учасників не називають, проте на фото можна бачити, що вулиці щільно заповнені людьми. За словами кореспондентів, з середини колони неможливо бачити ані її перші ряди, ані хвіст. Прайд вже називають наймасштабнішим з усіх попередніх у Будапешті.

HVG

Попри присутність правих активістів з контракціями, поки минулось без значних інцидентів.

Одну з груп, що стояла з банером на шляху ходи, перед її наближенням потіснили вбік. На одній з ділянок маршруту хтось кинув у натовп яйцем, воно влучило в асфальт.

В іншому місці поліція затримала одного з учасників контракцій, коли той проломився через бар’єри і став перед вантажівкою.

На сцені, до якої прибуває хода, виступають з промовами мери низки європейських міст – Брюсселя, Лондона, Парижа, Осло, Відня, Мілану, Утрехта, Франкфурта.

Нагадаємо, на тлі спроб угорської влади заборонити подію Британія, Франція, Німеччина та 30 інших країн висловили підтримку ЛГБТ-спільноті Угорщини та Будапештському прайду.

Президентка Єврокомісії закликала Угорщину дозволити прайд.

Щоб обійти заборону, мер Будапешта заявив, що місто проведе прайд у форматі муніципального заходу на підтримку свободи, на який не потрібно дозвіл.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан у п’ятницю заявив, що хоч і поліція може розігнати ЛГБТ-прайд як заборонену подію, проте не буде цього робити.