Трамп підтвердив, що вилаяв Нетаньягу під час телефонної розмови

Американський президент Дональд Трамп заявив, що він вилаяв прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу під час телефонної розмови цього тижня.

Про це він сказав у інтерв’ю подкасту "Pod Force One", цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Раніше ЗМІ писали, що після ударів Армії оборони Ізраїлю по Лівану президент США вилаяв ізраїльського прем’єра під час телефонної розмови – у Трампа запитали, чи правда це.

"Так, це правда", – сказав він.

Трамп зазначив, що був "трохи роздратований тим, що він постійно воює з Ліваном".

"У якийсь момент я сказав: "Бібі, ми маємо це зупинити", – зазначив американський президент.

Трамп додав, що "дуже любив Бібі" і заперечив твердження про те, що Нетаньягу посприяв тому, аби США розпочали військову кампанію в Ірані.

"Це я все почав. Я почав це, бо вони не можуть мати ядерної зброї. Якби не я, зараз Ізраїлю б не було", – додав Трамп.

1 червня іранські ЗМІ повідомили, що Тегеран нібито призупинив перемовини зі США про потенційну мирну угоду на знак протесту проти дій Ізраїлю проти Лівану.

Напередодні президент США заперечив повідомлення про призупинення переговорів, заявивши, що вони тривають "безперервно".

А у середу вранці стало відомо, що США та Іран обмінялися наймасштабнішими ударами з моменту набрання чинності перемир’я у квітні.