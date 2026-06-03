Трамп подтвердил, что обрушился с ругательствами на Нетаньяху во время телефонного разговора

Американский президент Дональд Трамп заявил, что он отчитал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время телефонного разговора на этой неделе.

Об этом он рассказал в интервью подкасту "Pod Force One", как сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Ранее СМИ писали, что после ударов Армии обороны Израиля по Ливану президент США отругал израильского премьера во время телефонного разговора – у Трампа спросили, правда ли это.

"Да, это правда", – сказал он.

Трамп отметил, что был "немного раздражен тем, что он постоянно воюет с Ливаном".

"В какой-то момент я сказал: "Биби, мы должны это остановить", – отметил американский президент.

Трамп добавил, что "очень любил Биби" и опроверг утверждение о том, что Нетаньяху способствовал тому, чтобы США начали военную кампанию в Иране.

"Это я все начал. Я начал это, потому что они не могут иметь ядерного оружия. Если бы не я, сейчас Израиля бы не было", – добавил Трамп.

1 июня иранские СМИ сообщили, что Тегеран якобы приостановил переговоры с США о потенциальном мирном соглашении в знак протеста против действий Израиля против Ливана.

Накануне президент США опроверг сообщения о приостановке переговоров, заявив, что они продолжаются "беспрерывно".

А в среду утром стало известно, что США и Иран обменялись самыми масштабными ударами с момента вступления в силу перемирия в апреле.