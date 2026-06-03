Мадяр: Угорщина могла б бути майданчиком для переговорів щодо миру в Україні

Прем’єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна могла б бути місцем проведення переговорів щодо завершення війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Algemeine Zeitung.

Мадяр заявив, що не вірить, що зброя є запорукою безпеки. За його словами, гарантії безпеки може надати лише міжнародна спільнота.

"Угорщина не може відігравати тут вирішальну роль; це справа великих держав. Ми можемо надавати дипломатичну та гуманітарну допомогу, а також Угорщина могла б стати майданчиком для переговорів", – сказав він.

Варто зазначити, що його попередник на посаді Віктор Орбан також пропонував Будапешт як місце проведення переговорів щодо миру в Україні.

Мадяр також згадав про сумнозвісний Будапештський меморандум, в якому, серед інших, США та провідні держави гарантували незалежність і територіальну цілісність України.

"Однак ці обіцянки не були виконані, адже порожні гасла мало що дають. А в Україні зараз справді на кону стоїть усе. Багато людей гине, і цілком можливо, що ця країна втратить частину своєї території. Тому Україна потребує справжніх міжнародних гарантій", – наголосив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розчарований тим, що приїзд американської делегації до Києва затягується, але Україна розраховує на цей візит.

Очільник офісу президента України Кирило Буданов, який входить до делегації України у "мирних" переговорах, наполягає, що контакти за участі США тривають і зараз, попри відсутність публічних подій.

10 днів тому держсекретар США Марко Рубіо констатував призупинення мирних переговорів щодо України, пояснивши, що США "не цікаві нескінченні зустрічі без результатів". Перед тим він заявляв про відсутність "плідних результатів" у мирному процесі щодо України.