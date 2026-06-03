Мадьяр: Венгрия могла бы стать площадкой для переговоров о мире в Украине

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его страна могла бы стать местом проведения переговоров о прекращении войны в Украине.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Мадяр заявил, что не верит в то, что оружие является залогом безопасности. По его словам, гарантии безопасности может предоставить только международное сообщество.

"Венгрия не может играть здесь решающую роль; это дело великих держав. Мы можем оказывать дипломатическую и гуманитарную помощь, а также Венгрия могла бы стать площадкой для переговоров", – сказал он.

Стоит отметить, что его предшественник на этом посту Виктор Орбан также предлагал Будапешт в качестве места проведения переговоров о мире в Украине.

Мадьяр также упомянул о печально известном Будапештском меморандуме, в котором, среди прочих, США и ведущие государства гарантировали независимость и территориальную целостность Украины.

"Однако эти обещания не были выполнены, ведь пустые лозунги мало что дают. А в Украине сейчас действительно на кону стоит все. Многие люди гибнут, и вполне возможно, что эта страна потеряет часть своей территории. Поэтому Украина нуждается в настоящих международных гарантиях", – подчеркнул он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский разочарован тем, что приезд американской делегации в Киев затягивается, но Украина рассчитывает на этот визит.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, входящий в состав делегации Украины на "мирных" переговорах, настаивает, что контакты с участием США продолжаются и сейчас, несмотря на отсутствие публичных мероприятий.

10 дней назад госсекретарь США Марко Рубио констатировал приостановку мирных переговоров по Украине, объяснив, что США "не интересуют бесконечные встречи без результатов". До этого он заявлял об отсутствии "плодотворных результатов" в мирном процессе по Украине.