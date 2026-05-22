Рубіо про переговори щодо України: нам не цікаві нескінченні зустрічі без результатів

Держсекретар США Марко Рубіо констатував призупинення мирних переговорів щодо України, але висловив готовність Вашингтона до подальшого посередництва у випадку, якщо перемовини будуть конструктивними.

Про це Рубіо заявив журналістам у Швеції в п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Рубіо вкотре визнав, що переговори, які проходили між Україною і Росією за посередництва США, не були плідними. Він також заперечив чутки про нібито тиск США на Україну та висловив готовність Вашингтона до подальшого посередництва.

"Незважаючи на неправдиві витоки інформації, незважаючи на розповіді про те, що ми змушуємо українців займати ту чи іншу позицію, що не відповідає дійсності, якщо ми побачимо можливість організувати переговори, які будуть продуктивними, а не контрпродуктивними, і які мають шанс бути плідними, ми готові виконувати цю роль", – сказав держсекретар.

Наразі, зазначив Рубіо, "такі переговори не відбуваються".

"Але ми сподіваємося, що це зміниться, оскільки ця війна може закінчитися лише шляхом переговорного врегулювання. Вона не закінчиться воєнною перемогою тієї чи іншої сторони, принаймні з традиційної точки зору визначення воєнних перемог", – заявив держсекретар.

Він додав, що, здається, у світі немає нікого іншого, хто міг би зайнятись врегулюванням між Україною та РФ. Але зауважив: "якщо хтось інший хоче цим займатися, нехай займається".

"Тому ми будемо раді це зробити, якщо з’явиться можливість провести конструктивні та продуктивні переговори. Ми також не зацікавлені в тому, щоб втягуватися в нескінченний цикл зустрічей, які ні до чого не приводять", – сказав він.

20 травня президент Володимир Зеленський розповів про "хороші контакти" зі США, на підставі яких він висловив сподівання на відновлення мирних перемовин з РФ, у тому числі за можливої участі європейців.

Після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану наприкінці лютого тристоронні перемовини за участі України, США та Росії фактично призупинилися. Україна та Росія, утім, продовжували тримати зі США двосторонні контакти.

Міністри закордонних справ ЄС під час зустрічі на Кіпрі наступного тижня обговорять переваги можливих кандидатів на роль переговірника з Росією стосовно мирного врегулювання в Україні.