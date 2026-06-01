Буданов: переговори з Росією за участю США тривають, попри заяви з Вашингтону

Очільник офісу президента України Кирило Буданов, який входить до делегації України у "мирних" переговорах, наполягає, що контакти за участі США тривають і зараз, попри відсутність публічних подій.

Про це він заявив на форумі "Архітектура безпеки", що відбувся у понеділок у Києві.

Буданов у виступі перед учасниками форуму мав відповісти на запитання Енн Епплбаум про зупинку діалогу, про яку оголосили американські посадовці. Утім, він запевниав, що ця пауза стосується лише сегменту високого рівня.

"Певна пауза в перемовинах – вона існує на вищому рівні, але на технічному рівні ці перемовини ніколи не зупинялися. Те, що ви бачили обміни полоненими і так далі, це тільки підтверджує", – пояснив він.

"Я не погоджуюся із оцінкою, що ці переговори зупинилися", – додав Буданов.

Очільник ОПУ окремо наголосив, що поділяє думку про небажання РФ домовлятися, але він вважає високими шанси, що Москва буде змушена піти на домовленості навіть всупереч своєму небажанню. "Чи хоче Росія миру – думаю, що не сильно хоче. Але чи буде вона готова на певні дії найближчим часом? Я думаю, що ці перспективи зараз високі як ніколи", – пояснив він.

Кирило Буданов також підтвердив інформацію про те, що зараз вивчається можливість візиту до Росії та до України посланців президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера, яку раніше анонсував президент.

10 днів тому держсекретар США Марко Рубіо констатував призупинення мирних переговорів щодо України, пояснивши, що США "не цікаві нескінченні зустрічі без результатів". Перед тим він заявляв про відсутність "плідних результатів" у мирному процесі щодо України.

Утім, відразу після заяви Рубіо Володимир Зеленський виступив проти його оцінки, заявивши, що очікує від США форматів і графіку подальших мирних переговорів.