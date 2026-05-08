Рубіо про переговори щодо України: ми готові до посередництва, якщо зміняться обставини

Держсекретар США Марко Рубіо констатував відсутність "плідних результатів" у мирному процесі щодо України, проте зазначив, що за змінених обставин США готові до подальшого посередництва між українською та російською сторонами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у п’ятницю в Римі, його цитує The Guardian.

Рубіо відзначив, що США намагалися виступати в ролі посередника між Україною і Росією, "але поки що це не дало плідних результатів з цілої низки причин".

"Ми як і раніше готові виконувати цю роль, якщо це може бути конструктивним. Ми не хочемо марнувати час та витрачати сили на зусилля, які не приводять до прогресу. Але якщо ми побачимо можливість виступити посередником, що наблизить обидві сторони до укладення мирної угоди, ми хотіли б це зробити", – сказав держсекретар США.

Він додав, що Сполучені Штати розглядають тривалу війну як трагедію, за яку "обидві сторони платять дуже високу ціну, як економічну, так і, очевидно, людську".

"Ми готові виконувати будь-яку роль, щоб досягти мирного дипломатичного вирішення; на жаль… ці зусилля застопорилися, але ми завжди готові, якщо обставини зміняться", – зазначив Рубіо.

Як повідомляла "Європейська правда", секретар РНБО Рустем Умєров вирушив до США для зустрічі з перемовниками президента Дональда Трампа.

Він вже доповів президенту України за підсумком переговорів, повідомив Зеленський у п’ятницю.

Глава держави зазначив, що Україна очікує в Києві представників президента Америки на рубежі весни-літа.

Переговорний процес щодо російсько-української війни майже зупинився з початком кампанії США та Ізраїлю проти Ірану. Очікувана поїздка перемовників Трампа до Києва "після Великодня" так і не відбулася.