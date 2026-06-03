Зеленський каже, що вже задовго чекає на делегацію перемовників зі США

Президент України Володимир Зеленський розчарований тим, що приїзд американської делегації до Києва затягується, але Україна розраховує на цей візит.

Про це Зеленський заявив на пресконференції у Києві в середу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зеленський підтвердив, що наразі немає визначеності щодо дати приїзду до України посланців президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера, який він раніше анонсував.

"Ми дійсно на постійному зв'язку з американською стороною щодо наших перемовників. Ми очікуємо на приїзд переговорної групи. Але на мій погляд, дуже довго (очікуємо на них)", – заявив президент.

Зеленський висловив жаль щодо того, що це питання не є пріоритетним для Вашингтона.

"На жаль ми знаходимось сьогодні не в фокусі. Іран – це питання номер один для Сполучених Штатів Америки, а потім іде питання України. На жаль, ми знаходимось в черзі цих воєн", – пояснив він.

Утім Зеленський розраховує, що візит зрештою відбудеться. "Я дійсно вважаю, що Сполучені Штати Америки – найсильніший гравець, хто може спонукати Путіна до закінчення війни", – додав президент.

Очільник офісу президента України Кирило Буданов, який входить до делегації України у "мирних" переговорах, наполягає, що контакти за участі США тривають і зараз, попри відсутність публічних подій.

10 днів тому держсекретар США Марко Рубіо констатував призупинення мирних переговорів щодо України, пояснивши, що США "не цікаві нескінченні зустрічі без результатів". Перед тим він заявляв про відсутність "плідних результатів" у мирному процесі щодо України.