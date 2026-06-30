У США запевняють, що допоможуть Європі захищати країни Балтії

Сполучені Штати стоятимуть пліч-о-пліч зі своїми європейськими союзниками у захисті країн Балтії.

Про це заявив у вівторок американський командувач сухопутних сил НАТО в Європі Кріс Донаг'ю, його слова наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Ця заява американського генерала пролунала на церемонії в естонському місті Валга, де представили нове командування НАТО військами в країнах Балтії.

"Ви готові робити більше і підкріплювати слова справами, і Сполучені Штати будуть поруч із вами. Саме так і будується стримування: не словами з трибуни, а солдатами, чиї черевики загрузли в багнюці", – сказав Донаг'ю.

Досі війська НАТО в балтійських країнах – Литві, Латвії та Естонії, а також на півночі Польщі – перебували під командуванням єдиного багатонаціонального штабу, розташованого в північно-західному польському місті Щецин.

Створення другої зони командування дозволяє Альянсу направити більше військ до країн Балтії.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що зміна позиції НАТО є доказом рішучості Альянсу захищати кожен дюйм території союзників.

"Це наочний і переконливий прояв єдності та готовності НАТО, а також нашої колективної рішучості захищати кожен дюйм території союзників", – сказав він у Валзі.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія може організувати "операцію під чужим прапором", щоб виправдати напад на країну-члена НАТО.

Латвійська розвідка попередила, що Росія готує можливі провокації проти країн Балтії або Польщі, зокрема атаки з використанням безпілотників та інші гібридні дії, щоб змусити країни НАТО припинити підтримку України.

Голова Агентства розвідки Польщі (AW) Павел Шота припустив, що Росія може використати "зелених чоловічків" для провокацій у країнах Балтії, щоб перевірити реакцію НАТО.