Глава розвідки Польщі: Росія може використати "зелених чоловічків" в країнах Балтії 

Голова Агентства розвідки Польщі (AW) Павел Шота припустив, що Росія може використати "зелених чоловічків" для провокацій у країнах Балтії, щоб перевірити реакцію НАТО.

Про це він сказав у інтерв’ю газеті Rzeczpospolita, передає "Європейська правда".

Шота оцінив, що безпосередня військова загроза для Польщі надходить насамперед з боку Росії. На його думку, Москва сприймає Польщу та країни східного флангу НАТО як перешкоду в реалізації своїх імперських цілей.

За його словами польська розвідка наразі враховує сценарії провокацій Росії проти країн Балтії, зокрема дії за участю так званих "зелених чоловічків", тобто російських солдатів без розпізнавальних знаків.

Як зазначив керівник Агентства розвідки, Москва продовжує ескалювати ситуацію, щоб протестувати реакцію НАТО на свої дії.

"Росія систематично зміщує "червоні лінії", перевіряючи реакцію НАТО. Вартість таких провокацій для Москви є низькою, а Альянс реагує переважно на політичному рівні, що спонукає до подальшої ескалації", – зазначив керівник польської розвідки.

Шота наголосив, що війна проти України стала величезним приниженням для правителя РФ Владіміра Путіна, тому "ми маємо справу з непередбачуваністю з російського боку".

Днями міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія може організувати "операцію під чужим прапором", щоб виправдати напад на країну-члена НАТО.

Нещодавно латвійська розвідка попередила, що Росія готує можливі провокації проти країн Балтії або Польщі, зокрема атаки з використанням безпілотників та інші гібридні дії, щоб змусити країни НАТО припинити підтримку України.

Натомість президент Фінляндії Александр Стубб відкидає занепокоєння щодо того, що Росія незабаром хоче перевірити статтю 5 НАТО і здійснити напад на котрусь з країн-членів Альянсу.