В США уверяют, что помогут Европе защищать страны Балтии

Соединенные Штаты будут стоять плечом к плечу со своими европейскими союзниками в защите стран Балтии.

Об этом заявил во вторник американский командующий сухопутными силами НАТО в Европе Крис Донахью, его слова приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Это заявление американского генерала прозвучало на церемонии в эстонском городе Валга, где представили новое командование НАТО войсками в странах Балтии.

"Вы готовы делать больше и подкреплять слова делами, и Соединенные Штаты будут рядом с вами. Именно так и строится сдерживание: не словами с трибуны, а солдатами, чьи ботинки увязли в грязи", – сказал Донахью.

До сих пор войска НАТО в балтийских странах – Литве, Латвии и Эстонии, а также на севере Польши – находились под командованием единого многонационального штаба, расположенного в северо-западном польском городе Щецин.

Создание второй зоны командования позволяет Альянсу направить больше войск в страны Балтии.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что изменение позиции НАТО является доказательством решимости Альянса защищать каждый дюйм территории союзников.

"Это наглядное и убедительное проявление единства и готовности НАТО, а также нашей коллективной решимости защищать каждый дюйм территории союзников", – сказал он в Валге.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия может организовать "операцию под чужим флагом", чтобы оправдать нападение на страну-члена НАТО.

Латвийская разведка предупредила, что Россия готовит возможные провокации против стран Балтии или Польши, в частности атаки с использованием беспилотников и другие гибридные действия, чтобы заставить страны НАТО прекратить поддержку Украины.

Глава Агентства разведки Польши (AW) Павел Шота предположил, что Россия может использовать "зеленых человечков" для провокаций в странах Балтии, чтобы проверить реакцию НАТО.